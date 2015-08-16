Видеотрансляция матча «Кристал Пэлас» – «Арсенал» – на «Бомбардире»

«Кристал Пэлас» и «Арсенал» по разному начали сезон. «Орлы» уверенно разобрались с крепким «Норвичем», а «канониры» опростоволосились в «родных стенах» с «Вест Хэмом». Перед началом каждого сезона говорится, что «Арсенал» способен вмешаться в борьбу за титул, но команду преследует нестабильность. Арсен Венгер заявил, что в команде разобрались в причинах поражения, но матч с «Кристалл Пэлас» легче точно не будет.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Арсенал». Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 15:30, не пропустите!