Видеотрансляция матча «Динамо» – «Урал» – на «Бомбардире»

«Динамо» и «Урал» являются соседями по турнирной таблице. Обеим командам в начале чемпионата присуща нестабильность, при этом в матчах с участием москвичей и уральцев забивается довольно много голов. Достаточно сказать, что «Динамо» забивало и пропускало во всех четырех играх первенства, также не уходили с поля без забитого гола и подопечные Гончаренко, не пропустившие только от «Кубани».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Динамо» -«Урал». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 17:00, не пропустите!