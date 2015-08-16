Бугаев: «У меня нет ответа, почему мы так сыграли»

Защитник «Кубани» Роман Бугаев прокомментировал поражение своей команды от «Рубина» (0:1) в матче пятого тура чемпионата России.

«У меня нет ответа, почему мы так сыграли, все настраивались на победу, тем более в этом сезоне мы пока еще ни разу не побеждали. Так получилось.

Возможно, тут сыграла роль психология. На матч с «Краснодаром» мы были чрезмерно мотивированы. Выложились в дерби полностью, как эмоционально, так и физически. Хотя, у нас было время, чтобы восстановиться к этой встрече.

В коллективе всe хорошо. Все слушают тренера и исполняют его указания. Все понимают, что он хочет от нас», – сказал Бугаев.