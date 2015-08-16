Видеотрансляция матча «Локомотив» – «Терек» – на «Бомбардире»

«Локомотив» и «Терек» показывают в этом сезоне различные результаты, но однозначно говорить, что грозненцы уедут из Москвы ни с чем нельзя. Подопечные Рахимова не одержали в этом сезоне ни одной победы, но именно в единственном проигранном матче с «Зенитом» показали свою лучшую игру. Поражения «Спартака» и «Зенита» могут помочь закрепиться «железнодорожникам» на втором месте, но для этого подопечным Черевченко необходимо обыгрывать «Терек».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Локомотив» -«Терек». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 13:30, не пропустите!