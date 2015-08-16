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    Пеллегрини: «Силва не продается»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини опроверг слухи о возможном уходе из команды испанского полузащитника Давида Сильвы. Зарубежные СМИ приписывали интерес к игроку со стороны клубов из Испании и «Ювентуса».

    «Возможно, гранды из Испании или других стран и хотят приобрести Сильву, но он не продаeтся. Давид – один из лидеров команды. Сообщение о возможном уходе Сильвы в „Ювентус“ и о том, что нам может понадобиться новый игрок на его позицию, показалось мне забавным. Давид – ключевой футболист. Его любят болельщики «Сити», поскольку он обладает отличной техникой», – сказал Пеллегрини.

    Источник: Mirror.co.uk

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    16.08.2015 07:45
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