Вальбуэна: «Я уже адаптировался»

Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна после победного матча против «Генгама» (0:1) поделился впечатлениями от своего дебюта. Футболист перешел в «Лион» из московского «Динамо» несколько дней назад, и сегодняшняя игра была для него первой в новом клубе.
«У «Лиона» большие амбиции, и я рад, что оказался здесь. Я уже адаптировался к команде. Сегодня было непросто, но мы проявили характер. Не скажу, что «Лион» показал идеальный футбол, но силу воли мы абсолютно точно проявили», – говорит Вальбуэна.
ов.морозов.дьяков.(самба- дуглас- скорее уйдут) Ванкер.денисов.соснин.ж
ирков.зобнин.ионов.какорин.а кто еще остался не знаю)) Но состав как и у урала.терека и Кубани у них)) .