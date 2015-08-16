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    Вальбуэна: «Я уже адаптировался»

    Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна после победного матча против «Генгама» (0:1) поделился впечатлениями от своего дебюта. Футболист перешел в «Лион» из московского «Динамо» несколько дней назад, и сегодняшняя игра была для него первой в новом клубе.

    «У «Лиона» большие амбиции, и я рад, что оказался здесь. Я уже адаптировался к команде. Сегодня было непросто, но мы проявили характер. Не скажу, что «Лион» показал идеальный футбол, но силу воли мы абсолютно точно проявили», – говорит Вальбуэна.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.08.2015 00:25
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    Комментарии (4)
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    2A
    1439676766
    Еще бы не адаптировался бы, так все игроки знакомы и с многими играл в марселе и в сборной, да и чемпионат свой родной всего лишь год назад ушел))) Дурак ты вальбуэна, надо было когда брали в барсу идти или в тоттенхем, нюкасл.интер.ведь тобой они когда та интересовались
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    2A
    1439677210
    А динамо на глазах разваливается ))) Теперь на очереди джуджак и бютнер как я понимаю один в трабзонспор а другой в эвертон.удачи им в новых клубах. А у динамо составчмк такой - Габулов.шунин. .губочан.козл
    ов.морозов.дьяков.(самба- дуглас- скорее уйдут) Ванкер.денисов.соснин.ж
    ирков.зобнин.ионов.какорин.а кто еще остался не знаю)) Но состав как и у урала.терека и Кубани у них)) .
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    Lucius Vorenus
    1439686626
    круто!
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    ologreds
    1694997390
    numo439138
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