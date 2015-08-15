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    Ребров повторил достижение Лобановского

    Разгромив в пятом туре чемпионата Украины львовские «Карпаты» (3:0), киевское «Динамо» под руководством главного тренера Сергея Реброва повторило свой рекорд на внутренней арене, поставленный еще при Валерии Лобановском.

    Достижение заключается в 33-х матчах без поражений подряд. На данный момент «Динамо» имеет 27 побед и шесть ничьих в 33-х последних матчах УПЛ при разнице мячей 77:13. Последнее на сегодняшний день поражение динамовцев датировано апрелем прошлого года, когда они уступили донецкому «Металлургу».

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    15.08.2015 22:27
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