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    УПЛ. «Динамо» разгромило «Карпаты»

    В пятом туре чемпионата Украины киевское «Динамо» принимало львовские «Карпаты». Киевляне отправили в ворота гостей три безответных мяча.

    Счет на 22-ой минуте открыл Велозу, а во втором тайме все вопросы о победителе сняли Ярмоленко и Мораес. Таким образом, «Динамо» упрочило свое лидерство в чемпионате благодаря вчерашнему поражению «Шахтера», а «Карпаты» по-прежнему находятся на третьей позиции, но опередить в этом туре может «Заря».

    Чемпионат Украины. УПЛ. 5-й тур.

    «Динамо» (Киев) – «Карпаты» (Львов) 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Велозу, 22; 2:0 – Ярмоленко; 3:0 – Мораес, 72.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2015 21:33
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    Комментарии (5)
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    РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
    1439670937
    Слезы и любовь под автоматами.....
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    SD-Podonok
    1439673415
    Динамо вперше за сезон зіграли справді якісно. Карпатам ще потрібно награватись)
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    VityOk(Dynamo Kyiv)
    1439708376
    Сильный футбол получился.Видно что Ярмоле уже скучно в ДК.
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    ologreds
    1694997390
    numo439125
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