УПЛ. «Динамо» разгромило «Карпаты»

В пятом туре чемпионата Украины киевское «Динамо» принимало львовские «Карпаты». Киевляне отправили в ворота гостей три безответных мяча.

Счет на 22-ой минуте открыл Велозу, а во втором тайме все вопросы о победителе сняли Ярмоленко и Мораес. Таким образом, «Динамо» упрочило свое лидерство в чемпионате благодаря вчерашнему поражению «Шахтера», а «Карпаты» по-прежнему находятся на третьей позиции, но опередить в этом туре может «Заря».

Чемпионат Украины. УПЛ. 5-й тур.

«Динамо» (Киев) – «Карпаты» (Львов) 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Велозу, 22; 2:0 – Ярмоленко; 3:0 – Мораес, 72.