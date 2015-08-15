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    Бундеслига. В битве «Боруссий» крупно побеждает Дортмунд

    В первом туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» разгромила «Боруссию» из Менхенгладбаха.

    Начало разгрому положили Ройс и Обамеянг, а продолжил их дело Генрих Мхитарян, сделавший дубль.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 1-й тур.

    Боруссия (Дортмунд) – Боруссия (Менхенгладбах) 4:0 (3:0) Текстовый онлайн матча

    Боруссия (Дортмунд): Бюрки, Пищек, Шмельцер, Папастопулос, Хуммельс, Гюндоган, Кагава (Бендер, 85), Мхитарян, Вайгль, Обамеянг (Рамос, 77), Ройс (Кампль, 78).

    Боруссия (Менхенгладбах): Зоммер, Янчке, Кристенсен, Вендт, Джонсон, Шульц, Траоре (Херманн, 65), Штиндль, Джака (Дахуд, 79), Раффаэл, Дрмич (Азар, 67).

    Голы: 1:0 – Ройс, 15; 2:0 – Обамеянг, 21; 3:0 – Мхитарян, 33; 4:0 – Мхитарян, 50.

    Предупреждения: Джака, 34

    Судья: Тобиас Штилер

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2015 21:23
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    Комментарии (8)
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    Sokrates10
    1439663508
    Дортмунд легко выиграл у сильной команды и главное все сыграли хорошо.Но все же выделю Мхитаряна,которого можно было бы поздравить хет- триком,но судьи баварские один не засчитали.
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    Nanonoko
    1439665255
    ну за такой дортмунд не стыдно!!!Тухель давай!!!у игроков глаза горят!!команда просто без остановски играет вперед!БРАВО
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    The_BESTolo4b
    1439669971
    посоны чето тишина у вас. даже как то жаль бомбардир
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    REKORDMEISTER
    1439681819
    poxodu dortmund bombit budet v etom godu
    Ответить
    Ftg
    1439703926
    Ждём продолжения!
    Ответить
    spartak_oren_56
    1439765396
    БОРУССИЯ ПРЕКРАСНА КАК РАНЬШЕ!!!
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    ologreds
    1694997390
    numo439124
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