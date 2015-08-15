«Зенит» – «Краснодар». Данни выйдет с первых минут

Стали известны стартовые составы команд на предстоящий матч 5-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром».

Отдельно стоит сказать о том, что с первых минут на поле появится полузащитник сине-бело-голубых Мигель Данни, ранее выходивший на замену во всех матчах РФПЛ нынешнего сезона.

«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Нету, Гарай, Смольников, Витсель, Хави Гарсия, Данни, Шатов, Дзюба, Халк.

«Краснодар»: Дикань, Петров, Гранквист, Сигурдссон, Калешин, Страндберг, Мамаев, Газинский, Быстров, Лаборде, Смолов.

Напомним, наш портал проведет текстовую и видеотрансляцию матча.