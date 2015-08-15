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    «Зенит» – «Краснодар». Данни выйдет с первых минут

    Стали известны стартовые составы команд на предстоящий матч 5-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром».

    Отдельно стоит сказать о том, что с первых минут на поле появится полузащитник сине-бело-голубых Мигель Данни, ранее выходивший на замену во всех матчах РФПЛ нынешнего сезона.

    «Зенит»: Лодыгин, Анюков, Нету, Гарай, Смольников, Витсель, Хави Гарсия, Данни, Шатов, Дзюба, Халк.

    «Краснодар»: Дикань, Петров, Гранквист, Сигурдссон, Калешин, Страндберг, Мамаев, Газинский, Быстров, Лаборде, Смолов.

    Напомним, наш портал проведет текстовую и видеотрансляцию матча.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2015 16:09
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    Комментарии (4)
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    Димон Алма-Ата
    1439645249
    Для Краснодара увезти ничью из Питера будет большим делом
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    колорад
    1439651743
    Ага для Краснодара уже 2 мяча равносильно победе и они их уже забили , аналитик из алма - аты
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    бомбардирушка
    1439655212
    ну и что ????? счёт на табло !!!
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    ologreds
    1694997392
    numo439096
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