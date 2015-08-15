«Дженоа» пытается договориться с Ансальди

Итальянский «Дженоа» заинтересован в приобретении защитника петербургского «Зенита» Кристиана Ансальди.

Сообщается, что в клубе готовы выплатить за аргентинского игрока обороны необходимые 4 миллиона евро, однако проблемой является зарплата футболиста.

В стане сине-бело-голубых Кристиан получает 2 миллиона евро в год, в то время как генуэзцы могут позволить себе выплачивать лишь по 800 тысяч.

Напомним, минувший сезон Ансальди провел на правах аренды в «Атлетико» из Мадрида, проведя за него лишь семь матчей.