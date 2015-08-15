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    • Веркаутерен: «Ростов» хорошо организован, оказывает много прессинга»

    Веркаутерен: «Ростов» хорошо организован, оказывает много прессинга»

    Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен рассказал о том, с каким настроем команда подходит к предстоящему матчу 5-го тура чемпионата России против «Ростова».

    – Морально мы восстановились от поражений. Нужно думать о позитиве, а не жить прошлым. Следующая наша цель – «Ростов». Не будем размышлять о том, что было. Что касается о восстановлении физическом, то я могу рассчитывать не на всех игроков. Двое футболистов продолжают курс восстановления. Идет на поправку Концедалов. На тренировках он получает нагрузку уже в 75% от того, что мы даем его партнерам по команде. Были проблемы у Цаллагова, но в пятницу он приступил к тренировкам и я рассчитываю на то, что он будет готов к игре.

    – Как оцените силы «Ростова»?

    – Играть нужно против команды, а не против конкретного игрока. У «Ростова», конечно, есть индивидуально сильные футболисты, но я не стану переходить на конкретные личности, чтобы не обижать остальных. Эта команда очень хорошо организована, оказывает много прессинга. Против них сложно играть.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    15.08.2015 13:34
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    Комментарии (3)
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    igor1973
    1439635603
    Ростов порвет!!!!!
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    vovinho11
    1439663704
    Будем рвать как Тузик грелку
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    ologreds
    1694997392
    numo439082
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