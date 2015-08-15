Видеотрансляция матча «Саутгемптон» – «Эвертон» на «Бомбардире»

Сегодня в рамках 2-го тура Английской Премьер-Лиги «Саутгемптон» у себя дома примет «Эвертон». В первом туре обе команды сыграли вничью со счетом 2:2, а сегодня у них есть шанс подтянуться к верхним строчкам турнирной таблицы.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.