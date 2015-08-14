РФПЛ. «Амкар» и «Анжи» разошлись миром

В первом матче 5-го тура РФПЛ миром разошлись «Амкар» и «Анжи». Команда из Махачкалы в гостевом матче впервые набрала очки в чемпионате, пермяки же еще до матча имели в своей копилке 6 очков и занимали 6 место в турнирной таблице. После безголевого первого тайма «Анжи» открыл счет на 64 минуте, когда Янник Боли сыграл на добивании после удара головой Ильи Максимова. Итоговый счет был установлен всего через минуту: Януш Гол оправдал свою фамилию, пробив Песьякова с восьми метров несильным ударом.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур

Амкар (Пермь) – Анжи (Махачкала) – 1:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 — Боли, 64; 1:1 — Гол, 65.

Амкар: Герус, Занев, Белоруков, Зайцев (Джикия, 90+3), Бутко, Комолов (Идову, 77), Гол (Пеев, 69), Йовичич, Огуде, Баланович, Прудников.

Анжи: Песьяков, Лазич, Жиров, Тигиев, Ещенко, Мутари, Леонардо (Сердеров, 81), Маевский, Максимов, Эбесилио, Боли.

Предупреждения: Ещенко, 13; Огуде, 26; Белоруков, 74; Баланович, 86; Пеев, 90+5.

Судья: Игорь Федотов (Москва).