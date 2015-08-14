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    РФПЛ. «Амкар» и «Анжи» разошлись миром

    В первом матче 5-го тура РФПЛ миром разошлись «Амкар» и «Анжи». Команда из Махачкалы в гостевом матче впервые набрала очки в чемпионате, пермяки же еще до матча имели в своей копилке 6 очков и занимали 6 место в турнирной таблице. После безголевого первого тайма «Анжи» открыл счет на 64 минуте, когда Янник Боли сыграл на добивании после удара головой Ильи Максимова. Итоговый счет был установлен всего через минуту: Януш Гол оправдал свою фамилию, пробив Песьякова с восьми метров несильным ударом.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур

    Амкар (Пермь) – Анжи (Махачкала) – 1:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 — Боли, 64; 1:1 — Гол, 65.

    Амкар: Герус, Занев, Белоруков, Зайцев (Джикия, 90+3), Бутко, Комолов (Идову, 77), Гол (Пеев, 69), Йовичич, Огуде, Баланович, Прудников.

    Анжи: Песьяков, Лазич, Жиров, Тигиев, Ещенко, Мутари, Леонардо (Сердеров, 81), Маевский, Максимов, Эбесилио, Боли.

    Предупреждения: Ещенко, 13; Огуде, 26; Белоруков, 74; Баланович, 86; Пеев, 90+5.

    Судья: Игорь Федотов (Москва).

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2015 18:54
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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Qweas
    1439569456
    молодцы пермяки!
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    kidd-75
    1439570357
    Дурдом
    Ответить
    Димон Алма-Ата
    1439574434
    Анжи разжился очком
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    Йан Банкир
    1439575889
    Походу Керимка положил на Анжи, скоро снова в ФНЛ
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    goga1332
    1439581745
    амкар недодавил эту херню ((
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    dag urma 05
    1439583692
    Ну мы же видели кто недодавил
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    dag urma 05
    1439583753
    Анжи играла сильнее чем Амкар и в каждых матчах тоже играли лучше своих соперников
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    khadzhi76
    1439587301
    Анжи на равных играли с ЦСКА, а это дорогого стоит. С нападением все нормально, а вот зашита хромает на обе ноги.
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    ☆☆☆GROZNY-TEREK☆☆☆
    1439599738
    Опять
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    ologreds
    1694997398
    numo439000
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