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    • Дмитрий Черышев: «Адаптация Коноплянки проходит нормально»

    Дмитрий Черышев: «Адаптация Коноплянки проходит нормально»

    Тренер «Севильи» Дмитрий Черышев рассказал о своих обязанностях и как проходит адаптация в команде украинского полузащитника Евгения Коноплянки.

    «Я полноценно участвую в тренировочном процессе нашего клуба и вместе с тем, стараюсь оказать максимальную поддержку Коноплянке. На собраниях или установках выбираю позицию поближе к Жене, чтобы объяснить ему специфику и ускорить адаптацию в новом клубе, новой стране и новом коллективе.

    Женьке пока тяжеловато адаптироваться ко всем нюансам. Вы не пугайтесь: его адаптация проходит нормально, он движется уверенными шагами. Другое дело, что в «Севилье» есть свой набор требований, к которым нужно привыкнуть. Кое-что из того, что он показывал на первом этапе, нравилось, кое-что не устраивало, в его действия вносились коррективы, и он постепенно прибавлял. Что же касается конкретных кадровых решений, то их принимает главный тренер. У нас в команде это четко все понимают и относятся к этому соответственно», – рассказал Черышев.

    Источник: «Спорт-Экспресс» (Украина)

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    14.08.2015 11:29
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    Комментарии (2)
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    Йан Банкир
    1439541682
    Сезон а уровне, потом лавка и обратно в УПЛ
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    ologreds
    1694997402
    numo438949
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