Видеотрансляция матча «Амкар» - «Анжи» - на «Бомбардире»

"Амкар" и "Анжи" разделяют в таблице шесть очков, при этом гости все свои встречи в чемпионате проиграли. Пермяков называют «домашней командой», но сегодня вряд ли можно говорить, что «Амкар» является безусловным фаворитом встречи. Матчи против ЦСКА и «Динамо» показали силу махачкалинской команды, которая постарается сегодня набрать свои первые очки в чемпионате.

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Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Амкар" -"Анжи". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 17:00, не пропустите!