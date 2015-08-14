Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Халк: «Вернуться в сборную – огромное счастье»

    Нападающий «Зенита» Халк не стал скрывать радости после своего возвращения в сборную Бразилии.Форвард выразил надежду на то, что ему удастся помочь национальной команде.Напомним, что тренер бразильцев Дунга не вызывал Халка в сборную с момента окончания чемпионата мира-2014.

    «Вернуться в сборную через год – это огромное счастье. Хочу проявить себя с лучшей стороны, чтобы заслужить доверие тренера Дунги и помочь национальной команде. Спасибо тебе, Господи», – написал Халк в своем профиле в Instagram.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.08.2015 07:39
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Grelas
    1439529658
    Ну и отлично. И мы рады за Халка.
    Ответить
    Обcтол Хуембей
    1439532467
    Говорящий мешок.
    Ответить
    Viktor26
    1439532878
    Наверно в этом и скрывается разница между нашими игроками и легионерами,нашего вызывают в сборную он говорит:"я не ожидал" или "я рад" а вот Халк благодарит бога за полученный шанс,сразу становиться ясно кто настоящий патриот национального футбола!
    Ответить
    ologreds
    1694997402
    numo438931
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+