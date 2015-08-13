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    • Балотелли потерял доверие в «Ливерпуле» после гола в свои ворота с центра поля на тренировке

    Балотелли потерял доверие в «Ливерпуле» после гола в свои ворота с центра поля на тренировке

    Остатки доверия к форварду Марио Балотелли со стороны «Ливерпуля» были утеряны после ряда выходок нападающего, которые он позволил себе на одной из мартовских тренировок. Об этом рассказывает The Independent.

    Во время занятия тренер Колин Паско, который тогда работал с командой, собрал футболистов для совещания. Неподалеку шел защитник Джон Фланаган, пропустивший из-за травмы весь сезон. Балотелли стал кричать в его сторону, перебив Паско. За это Марио пригрозили изгнать с тренировки.

    В тот же день произошел и еще один инцидент, который возмутил тренеров и футболистов «Ливерпуля». В ходе тренировочного матча Балотелли вдруг ударил по своим воротам с центра поля – и не просто ударил, а даже забил Брэду Джонсу гол.

    На следующий матч, который мерсисайдцы играли с «Арсеналом», Марио не поехал и вернулся в заявку команды только месяц спустя.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2015 22:15
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    Комментарии (7)
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    Rinat56
    1439495843
    когда-то, еще будучи игроком интера, марио со штангой столкнулся головой. Видимо оттуда все у него пошло не так.
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    Кукуха
    1439502637
    Что же ты делаешь, парень?!
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    cska-62
    1439526786
    Так ведь забил же с центра поля гол... Вот если бы не забил, то это - другое дело. А так можно было всё перевести в шутку... Ведь парнишка - талантище, но Господь явно сэкономил при его создании на мозгах!
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    dzvinka
    1439528935
    как показывает опыт... баблище у таких выскочек очень скоро заканчивается, а новое уже никто давать не будет )) вот тогда прийдет отчаянье... наркотики... и прочяя ересь
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    Protosser
    1439530448
    Да.. а была надежда, что у сборной Италии снова будет суперфорвард...(
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    Ak-R
    1439534440
    еБ***Н одним словом.
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    ologreds
    1694997404
    numo438901
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