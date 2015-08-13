Балотелли потерял доверие в «Ливерпуле» после гола в свои ворота с центра поля на тренировке

Остатки доверия к форварду Марио Балотелли со стороны «Ливерпуля» были утеряны после ряда выходок нападающего, которые он позволил себе на одной из мартовских тренировок. Об этом рассказывает The Independent.

Во время занятия тренер Колин Паско, который тогда работал с командой, собрал футболистов для совещания. Неподалеку шел защитник Джон Фланаган, пропустивший из-за травмы весь сезон. Балотелли стал кричать в его сторону, перебив Паско. За это Марио пригрозили изгнать с тренировки.

В тот же день произошел и еще один инцидент, который возмутил тренеров и футболистов «Ливерпуля». В ходе тренировочного матча Балотелли вдруг ударил по своим воротам с центра поля – и не просто ударил, а даже забил Брэду Джонсу гол.

На следующий матч, который мерсисайдцы играли с «Арсеналом», Марио не поехал и вернулся в заявку команды только месяц спустя.