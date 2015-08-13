«Рубин» заявил Девича и Вакасо

В заявку казанского «Рубина» на сезон-2015/16 РФПЛ внесены нападающий Марко Девич и полузащитник Мубарак Вакасо.

Девич вернулся в Казань после того, как был отдан в аренду в катарский клуб «Аль-Райна», где и провел последние полгода. В «Рубине» за футболистом сохранился 11-й номер.

Вакасо прошлый сезон провел в аренде в «Селтике», а этим летом мог оказаться в клубе «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. Трансфер не состоялся по причине конфликта, который случился между старым и новым агентами футболиста. Вакасо заявлен по номером 44.