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    • Сын Хаджи стал самым молодым капитаном в истории чемпионата Румынии

    Сын Хаджи стал самым молодым капитаном в истории чемпионата Румынии

    Полузащитник румынскогно «Вииторула» Янис Хаджи, сын легендарного румынского футболиста Георги Хаджи, стал капитаном своей команды в возрасте 16 лет, 9 месяцев и 33 дня. Отметим что Хаджи-старший является главным тренером «Вииторула».

    Янис Хаджи стал самым молодым капитаном в истории румынского чемпионата. Ранее он стал самым молодым игроком, дебютировав в возрасте 16 лет и 1 месяца.

    Напомним, ранее главный тренер дублирующей команды мадридского «Реала» «Кастильи» легендарный Зинедин Зидан назначил капитаном команды своего 20-летнего сына Энцо.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2015 10:47
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    Комментарии (3)
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    dauren amirkhanov
    1439459636
    не очень интересно
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    PNZ1985
    1439468268
    Ну вся понятно у псевдоцыган
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    ologreds
    1694997410
    numo438835
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