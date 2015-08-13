Сын Хаджи стал самым молодым капитаном в истории чемпионата Румынии

Полузащитник румынскогно «Вииторула» Янис Хаджи, сын легендарного румынского футболиста Георги Хаджи, стал капитаном своей команды в возрасте 16 лет, 9 месяцев и 33 дня. Отметим что Хаджи-старший является главным тренером «Вииторула».

Янис Хаджи стал самым молодым капитаном в истории румынского чемпионата. Ранее он стал самым молодым игроком, дебютировав в возрасте 16 лет и 1 месяца.

Напомним, ранее главный тренер дублирующей команды мадридского «Реала» «Кастильи» легендарный Зинедин Зидан назначил капитаном команды своего 20-летнего сына Энцо.