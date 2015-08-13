Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Генеральный директор «Динамо» Киев: «Переговоров по Гармашу не ведем»

    Генеральный директор «Динамо» Киев: «Переговоров по Гармашу не ведем»

    Генеральный директор киевского «Динамо» Резо Чохонелидзе прокомментировал появившуюся информацию о якобы скором переходе полузащитника команды Дениса Гармаша в «Бешикташ».

    «Это бред и провокация — все, что я могу сказать по данному поводу. Никаких переговоров с клубами из Турции, а тем более по Гармашу, который недавно восстановился после травмы и на которого рассчитывают в нашей команде, не было. Тот, кто это придумал, наверное, даже не понимает, скажем так, субординации в футбольном клубе, когда и как происходят определенные вещи.

    Перед стартом сезона главный тренер решает, кто ему нужен в команде, какие позиции требуют усиления. Все это согласовывается с президентом. Никто другой по своей инициативе не может вести переговоры. Повторюсь, считаю это провокацией, чтобы создать нехорошие отношения между футболистом, тренером, мной и президентом клуба. «Динамо» сейчас набирает, хорошо входит в сезон, и, может, кому-то это не нравится», – считает Чохонелидзе.

    Источник: Matchday.ua

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.08.2015 07:33
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997410
    numo438819
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+