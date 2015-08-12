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    Парфенов возглавил «Тосно»

    Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Парфенов, последние три года возглавлявший ивановский «Текстильщик», перебрался на работу в «Тосно», выступающий в ФНЛ.

    Парфенов сменил в команде из ленинградской области Евгения Перевертайло, проработавшего в клубе всего несколько месяцев.

    «Тосно» очень неудачно начало чемпионат, и в настоящее время занимает 14 место в турнирной таблице. Напомним, что прошлый сезон команда завершила на третьем месте, и претендовала на выход в Премьер-лигу в стыковых матчах.

    Источник: ФК «Тосно»

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    12.08.2015 13:43
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    Комментарии (3)
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    jet andy
    1439380111
    Удачи Тосно и Дмитрию!
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    komandos99
    1439382018
    Что теперь с Текстилём то будет???
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    ologreds
    1694997416
    numo438726
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