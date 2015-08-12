Парфенов возглавил «Тосно»

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Парфенов, последние три года возглавлявший ивановский «Текстильщик», перебрался на работу в «Тосно», выступающий в ФНЛ.

Парфенов сменил в команде из ленинградской области Евгения Перевертайло, проработавшего в клубе всего несколько месяцев.

«Тосно» очень неудачно начало чемпионат, и в настоящее время занимает 14 место в турнирной таблице. Напомним, что прошлый сезон команда завершила на третьем месте, и претендовала на выход в Премьер-лигу в стыковых матчах.