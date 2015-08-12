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    Кержаков не появляется на тренировках «Зенита-2»

    Нападающий сборной России Александр Кержаков, переведенный из основной команды «Зенита» в «Зенит-2» решением главного тренера сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаша, не приходит на тренировки обоих составов.

    Ожидается, что 32-летний бомбардир все-таки присоединится к тренировкам команды Владислава Радимова в ближайшее время.

    Напомним, что перед началом этого сезона Александр Кержаков был остранен от работы с командой решением Андре Виллаш-Боаша, по слухам, из-за конфликта на тренировке. Тем не менее, руководство «Зенита» отказалось продавать игрока в другие клубы.

    Источник: Бобсоккер

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    12.08.2015 12:38
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    Комментарии (25)
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    Biatlon1st
    1439376251
    Если честно, это позор, так относиться с одной из Легенд Клуба. У вас итак то одни Халки да Витсели, а тут так поступать с человеком, который столько для вас сделал. Уж дали бы доиграть, или продали на крайняк. Хотя.. у вас гораздо авторитетнее ваш плаксивый португалец.
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    Eddyson
    1439377276
    Вернуть глагола в основную команду, вилаш-бабу перевести в зинит-2.
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    Старый Пью
    1439379639
    А зачем?
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    jet andy
    1439380269
    Верните Сашу в основной состав и не покупайте Кокорина, я вас очень прошу!
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    kupryaev
    1439381070
    кто то там про имидж недавно высказывался,что вроде как все на нем стоит))))) не знаю для кого все это делается (дорогостоящие покупки ,не оправдывающие себя даже на 50 процентов,скотское отношение к игрокам,которые сделали Зенит сильнейшим клубом России ),но явно не для болельщиков.. Кержаков молодец! знает себе цену и не идет на поводу .. Жду недождусь момента,когда наконец то уже сбежит вся португалозаграничная нечисть (кроме пчелки Данни) с клуба,который всегда раньше радовал красивой игрой и великолепными результатами ...так убить игру да еще и за свои же деньги надо очень сильно постараться
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    nim-
    1439382735
    Необычное определение для всего, что связано с "Зенитом", но, как оказывается, "свиней" там не меньше, чем в "Спартаке". Так по-свински поступать с легендой клуба...
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    Max-78
    1439383452
    Забил он на футбол,женился,в кино снимается.в проходишь в основу,паши на тренировках!!!!!!!
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    ВеRt@/\ьФm
    1439387384
    Александр большой человек. Он сам вершит свою судьбу. Я надеюсь вскоре мы увидим его на поле и не важно какой он будет зенит представлять. Конечно хотелось бы видеть его в РФПЛ не важно за какой клуб. Главное чтобы был на виду
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    морозз
    1439387651
    Саня вешай бутцы на гвоздь, для футбола ты больше не существуешь!
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    ologreds
    1694997417
    numo438715
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