Дмитрий Черышев: «Денис остается в «Реале». Как минимум на сезон»

Тренер «Севильи» Дмирий Черышев рассказал, что его сын Денис остается в мадридском «Реале». Также специалист сообщил, что вариант с арендой Дениса в «Севилью» не рассматривался.

«Денис остается в мадридском «Реале». Как минимум на сезон.

Взять сына в аренду в «Севилью? Нет, это даже не обсуждалось. У нас футболистов, играющих слева, и левшей, простите, как грязи, поэтому это не вариант.

При необходимости Евгений Коноплянка может сыграть в центре и справа , но сейчас такой необходимости нет, поэтому и вариант с приглашением новых левофланговых игроков не рассматривался», – сказал Черышев.