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    Нобоа рассчитывает сыграть с «Крыльями Советов»

    Полузащитник Кристиан Нобоа рассчитывает сыграть за «Ростов» в следующем матче своей новой команды, когда подопечные Бердыева примут дома самарские «Крылья Советов». Ростовчане до сих пор не заявили игрока для участия в чемпионате из-за санкций РФС.

    «Я тоже хочу играть, если все будет хорошо, уже в следующем матче выйду на поле. Верю, что это будет следующая игра. Атмосфера сейчас в «Ростове» – супер. Мы знаем друг друга, тренер знает нас, знает состав, который выходит на поле. Самое главное – мы сейчас как семья, все друг за друга. Очень рад этому. Моя семья уже со мной, живем в квартире в центре города, моей жене понравилось, дети счастливы, поэтому все хорошо», – сказал Нобоа.

    Источник: Р-Спорт

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    12.08.2015 08:05
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    Комментарии (4)
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    Smoke Some Weed
    1439356577
    Бердыев возрождает сарый Рубин в Ростове))))
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    Jurij_Mar
    1439361951
    Позитивно.Удачи,Крис.
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    vovinho11
    1439663800
    Напоминает сезон 2013/14
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    ologreds
    1694997419
    numo438688
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