«Марсель» предлагает Анчелотти семь миллионов в год

Карло Анчелотти может возглавить марсельский «Олимпик». По информации Canal+, президент клуба Винсент Лебрюне хочет видеть итальянского специалиста у руля своей команды и готов платить зарплату в размере семи миллионов евро в год.

Карло Анчелотти уже имеет опыт работы в Лиге 1, где в период с 2011 по 2013 тренировал «Пари-Сен-Жермен». В прошлом сезоне итальянский специалист возглавлял «Реал», а после увольнения решил взять творческий перерыв.

Напомним, «Марсель» остался без тренера после того, как аргентинец Марсело Бьельса подал в отставку после домашнего поражения в первом туре от «Кана».