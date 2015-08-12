Н’Кулу хочет покинуть «Марсель»

Защитник «Марселя» Николя Н’Кулу не желает продолжать карьеру в своем нынешнем клубе.

Этим летом услугами футболиста интересовался «Лион», предлагавший за Н’Кулу десять миллионов евро. Руководство «Марселя» ответило отказом, однако сам игрок выразил желание покинуть команду и попросил президента все же обсудить с «Лионом» эту сделку.

Действующий договор Н’Кулу с «Марселем» заканчивается через год и футболист продлевать его не намерен. Это значит, что клуб рискует потерять его бесплатно, в качестве свободного агента.