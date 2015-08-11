Роналду приступил к тренировкам

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду вернулся к полноценным тренировкам после повреждения спины.

Из-за этой травмы Роналду попусти последние товарищеские матчи своей команды против «Тоттенхэма», «Баварии» и «Валеренги». Активно заниматься португалец начал еще на прошлой неделе, но Рафаэль Бенитес не захотел рисковать его здоровьем в игре с норвежским клубом.

Таким образом, Роналду, вероятно, сможет сыграть во вторник против «Галатасарая» в рамках розыгрыша Трофео Бернабеу.

Кроме того, в общу группу вернулись Серхио Рамос и Фабиу Коэнтрау.