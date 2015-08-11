Орещук: «В «Роме» Думбия сразу начали гнобить»

Известный футбольный агент Роман Орещук оценил возвращение в московский ЦСКА нападающего «Ромы» Сейду Думбия.

«Для армейцев данный трансфер – это 100 процентное усиление. Он всего полгода назад покинул Москву, не успел растерять своих лучших качеств. По поводу «Ромы» могу сказать, что Сейду там практически не давали шанса проявить себя, сразу начав гнобить. Для ЦСКА это качественная подмога, и дружина Леонида Слуцкого опять вклинивается в гонку за чемпионство, став сильным конкурентом «Зениту». Красно-синие для меня сейчас являются фаворитами данной гонки».

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