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    Орещук: «В «Роме» Думбия сразу начали гнобить»

    Известный футбольный агент Роман Орещук оценил возвращение в московский ЦСКА нападающего «Ромы» Сейду Думбия.

    «Для армейцев данный трансфер – это 100 процентное усиление. Он всего полгода назад покинул Москву, не успел растерять своих лучших качеств. По поводу «Ромы» могу сказать, что Сейду там практически не давали шанса проявить себя, сразу начав гнобить. Для ЦСКА это качественная подмога, и дружина Леонида Слуцкого опять вклинивается в гонку за чемпионство, став сильным конкурентом «Зениту». Красно-синие для меня сейчас являются фаворитами данной гонки».

    Полностью интервью с Романом Орещуком читайте ЗДЕСЬ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2015 15:59
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    Комментарии (5)
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    DevilsMilan
    1439305290
    состав обновить пора Цска,а не возвращать своих
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    VIPded
    1439308821
    Надеемся на успех Сейду!
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    Eddyson
    1439311639
    Гнобить? Неужто ухали на тренировках или бананы показывали?
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    Balbes77773
    1439315403
    Велком,Думбья!!его можно сравнить(в 21 веке) только с Вагнером,имхо..даже Велик и Ари-не тот класс...про Халка даже не говорю-зацвёл он тут,как болото)
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    ologreds
    1694997423
    numo438601
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