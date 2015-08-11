Маркевич хочет покинуть «Днепр» цивилизованно

Главный тренер украинского «Днепра» Мирон Маркевич поделился деталями своего решения уйти в отставку.

«Я сообщил о своем желании уйти в отставку генеральному директору Андрею Стеценко, который проинформировал об этом владельца клуба. Теперь все будет зависеть от его решения. Хотелось бы, чтобы дело решилось позитивно. Я попросил руководство, с которым у меня действующий контракт, разорвать его досрочно и без взаимных претензий. Хочу покинуть команду цивилизованно, без обливаний друг друга грязью, как это иногда, к сожалению, бывает в футбольном мире», – сказал наставник.