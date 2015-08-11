Смолов: «Слуцкий мне импонирует и как тренер, и как человек»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился комментарием по поводу назначения главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого наставником сборной России.

«Поздравляю Леонида Викторовича с новой вехой в карьере. Лично с ним знаком. Он мне импонирует и как тренер, и как человек. Его достижения говорят сами за себя. Он состоялся как специалист и все всем доказал. Надеюсь, он выведет Россию на Евро-2016. Будет трагедия, если этого не случится. Что касается меня, то я пытаюсь в каждой игре показывать свою необходимость сборной», – сказал Смолов.