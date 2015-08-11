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    Мельгарехо: «Порадовал себя в свой день рождения»

    Защитник краснодарской «Кубани» Лоренцо Мельгарехо поделился впечатлениями от прошедшего матча 4-го тура чемпионата России против «Краснодара».


    «Я смог себя порадовать в свой день рождения, «Кубань» сегодня очень хорошо сыграла, и у нас было больше шансов на победу. Планом на игру был контроль мяча, чтобы «Краснодар» не получал мяч, и нам это удавалось. У нас все получалось, но, к сожалению, в последние пять минут мы потеряли концентрацию при стандартном положении. Нам чуточку не хватило до победы, мы могли и второй мяч забить. Но получилась обидная ничья».

    Напомним, в итоге встреча завершилась вничью 1:1, а Мельгарехо стал автором гола в ворота «быков».

    Источник: Р-Спорт

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    11.08.2015 00:34
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    Комментарии (2)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    rtm Solncedar
    1439276123
    Спасибо Мельга! Днём Рожднения! И Возрождения Нашей КУБАХИ! С такими Бойцами Мы ещё наведём ШОРОХУ в ПЛ и не только ПЛ!!!!!!!!!!!!!!!!
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    ologreds
    1694997429
    numo438531
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