Хохлов: «Краснодарское дерби по накалу не уступает московским»

Главный тренер краснодарской «Кубани» Дмитрий Хохлов остался доволен встречей 4-го тура чемпионата России против «Краснодара».



«Игра была хорошая, настоящее дерби. Наверное, мы чуть-чуть больше заслужили победу. Я не знаю, играл ли в свой футбол «Краснодар», наверное, мы им не позволили это. Мы не всегда играли первым номером, нам нужно было обезопасить зоны, через которые обычно опасен «Краснодар». Думаю, мы справились. Краснодарское дерби по накалу не уступает московским».