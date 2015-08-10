ЦСКА не сможет выкупить Думбия

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход в клуб на правах аренды нападающего «Ромы» Сейду Думбия.





– Мы очень рады, что удалось осуществить этот трансфер. Думбия, полагаю, в представлении не нуждается. Очень надеюсь, Сейду поможет команде и на внутренней арене, и в плей-офф Лиги чемпионов.



– Переговоры шли непросто?



– Мне кажется, Это были самые сложные переговоры за последнее время. Пришлось серьезно потрудиться, и я очень рад, что все завершилось благополучно. Наше условие, взять игрока в аренду, в итоге оказалось соблюдено. Все документы уже подписаны, осталось только дождаться разрешения Федерации футбола Италии.



– Это аренда с правом выкупа или без?



– Мы взяли игрока в аренду без последующего права выкупа.