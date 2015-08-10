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    ЦСКА не сможет выкупить Думбия

    Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход в клуб на правах аренды нападающего «Ромы» Сейду Думбия.

    – Мы очень рады, что удалось осуществить этот трансфер. Думбия, полагаю, в представлении не нуждается. Очень надеюсь, Сейду поможет команде и на внутренней арене, и в плей-офф Лиги чемпионов.

    – Переговоры шли непросто?

    – Мне кажется, Это были самые сложные переговоры за последнее время. Пришлось серьезно потрудиться, и я очень рад, что все завершилось благополучно. Наше условие, взять игрока в аренду, в итоге оказалось соблюдено. Все документы уже подписаны, осталось только дождаться разрешения Федерации футбола Италии.

    – Это аренда с правом выкупа или без?

    – Мы взяли игрока в аренду без последующего права выкупа.

    Источник: Бобсоккер

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    10.08.2015 22:40
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    Комментарии (3)
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    simeon54
    1439236798
    '
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    Nesterenko
    1439255372
    нефиг было продавать в том году, вообще почему-то именно армейцы сугубо зависимы от своих игроков, не могут почему-то наиграть все более расширенный состав, оборона так тем более 10 лет уже не меняется!
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    ologreds
    1694997430
    numo438520
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