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    • Файзулин: «Наверное, у Кержакова с Виллаш-Боашем был конфликт»

    Файзулин: «Наверное, у Кержакова с Виллаш-Боашем был конфликт»

    Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин рассказал о причинах перевода нападающего Александра Кержакова во вторую команду петербуржцев.
    – Когда стало понятно, что при Виллаш-Боаше у Кержакова в «Зените» перспектив нет?

    – Я до последнего времени этого не знал. Удивился, узнав, что Саша с нами не едет на сбор.
    – Когда убедились, что Кержаков у Виллаш-Боаша не фаворит?

    – В командах с такими задачами понятие «фаворит у тренера» очень условно и непрочно. Кержаков в прошлом сезоне тоже играл и, забей Саша в некоторых сложных матчах пару-тройку мячей, тоже бы мог стать у тренера фаворитом.
    – То есть причины отказа от него – исключительно футбольные?

    (После долгой паузы.) Наверное, у них с Виллаш-Боашем был и конфликт.
    – На тренировке?

    – С моей стороны будет неправильно это рассказывать.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    10.08.2015 12:09
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