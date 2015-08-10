Файзулин: «Наверное, у Кержакова с Виллаш-Боашем был конфликт»

Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин рассказал о причинах перевода нападающего Александра Кержакова во вторую команду петербуржцев.

– Когда стало понятно, что при Виллаш-Боаше у Кержакова в «Зените» перспектив нет?





– Я до последнего времени этого не знал. Удивился, узнав, что Саша с нами не едет на сбор.

– Когда убедились, что Кержаков у Виллаш-Боаша не фаворит?





– В командах с такими задачами понятие «фаворит у тренера» очень условно и непрочно. Кержаков в прошлом сезоне тоже играл и, забей Саша в некоторых сложных матчах пару-тройку мячей, тоже бы мог стать у тренера фаворитом.

– То есть причины отказа от него – исключительно футбольные?





– (После долгой паузы.) Наверное, у них с Виллаш-Боашем был и конфликт.

– На тренировке?





– С моей стороны будет неправильно это рассказывать.