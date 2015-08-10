Идову: «Проявления расизма на матчах чемпионата России минимально»

Защитник «Амкара» Брайан Идову рассказал, что давно не сталкивался с проблемой расизма в России.

«В моем детстве было похуже, чем сейчас. Тогда еще скинхедов было полно. Даже не то, что похуже, было опасно. Сейчас, когда я просто хожу по Петербургу, все спокойно. Люди добрые, позитивные, никак не оскорбляют. Все ушли к западному стилю, так что на улице каких-то оскорблений я не слышал уже очень давно. И в Петербурге, и в Перми. Один раз за все это время было, что мужчина перебрал немножко и начал ко мне приставать, пытаться задеть. Это было в Перми один раз за четыре года. В Питере с этим все спокойно. Уже сейчас в Петербурге стало больше темнокожих парней.



Понятное дело, что ФИФА беспокоится. Если будет проявление расизма на чемпионате мира, это будет проблема. Проявления расизма на матче чемпионата России – это минимальная проблема, но если это будет на ЧМ – это будет большая проблема. Я читал, что даже Сол Кэмпбелл говорил, что уверен в том, что в России на чемпионате мира такой проблемы не будет.



Было такое, что приходилось убегать от скинхедов? Был один случай. Я их сам не видел, друг мне просто сказал: «Брайан, беги». И я побежал. В Питере. Я был в 7 классе вроде. Друг увидел скинхедов и сказал, чтобы я дал деру», – рассказал Идову.