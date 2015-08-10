Маркевич: «Я не могу управлять командой»

Главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич рассказал о причинах поражения своей команды от киевского «Динамо» в матче 4-го тура УПЛ. Специалист признался, что ему тяжело стало управлять командой.



«Как я могу руководить командой, если люди хотят уходить?! И они говорят это откровенно. Просят отпустить или поднять зарплату. Так что же мне делать? Значит, мне тоже надо уйти. Но я же не буду на это смотреть.



На что можем претендовать с этим составом? Я не знаю, какой состав у меня будет завтра. Канкава открыто сказал, что не хочет: «Отпускайте меня, я не готов». Я его попросил, ведь некем было играть. Не ставил бы его, если был бы Чеберячко. Так он и играл. Я так понимаю, что это своего рода шантаж: или вы отпускаете, или я так и буду играть дальше.



Нужно определяться. Человек хочет уйти, значит, на его место должен быть игрок. А сейчас к нам будут ехать, я так понимаю, свободные агенты со всей Европы. И что я с ними буду делать? Это же «Днепр»! Команда, которую хорошо знают в Европе. Два месяца назад мы играли в финале Лиги Европы. Значит, надо серьезно заниматься командой. Можно сейчас на Маркевича или еще на кого-то свалить, но от этого ничего не изменится. Вы же будете мне задавать вопросы, а я не могу всего рассказать. Но дальше так быть не может. Остановилась гидроэлектростанция, отключили полив, и нам уже негде тренироваться. Это только штрих такой маленький.



Канкава говорит, что останется, если поднимут зарплату. Дадут такую, как дает, допустим, Франция. И что я должен делать? С другой стороны, говорит, что отыграл столько лет, просит отпустить. Тоже можно понять. Но футболист хочет уйти. Значит, на его место должен быть равноценный гирок», – рассказал Маркевич.



Напомним, «Днепр» уступил «Динамо» со счетом 1:2.