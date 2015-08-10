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    Маркевич: «Я не могу управлять командой»

    Главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич рассказал о причинах поражения своей команды от киевского «Динамо» в матче 4-го тура УПЛ. Специалист признался, что ему тяжело стало управлять командой.


    «Как я могу руководить командой, если люди хотят уходить?! И они говорят это откровенно. Просят отпустить или поднять зарплату. Так что же мне делать? Значит, мне тоже надо уйти. Но я же не буду на это смотреть.

    На что можем претендовать с этим составом? Я не знаю, какой состав у меня будет завтра. Канкава открыто сказал, что не хочет: «Отпускайте меня, я не готов». Я его попросил, ведь некем было играть. Не ставил бы его, если был бы Чеберячко. Так он и играл. Я так понимаю, что это своего рода шантаж: или вы отпускаете, или я так и буду играть дальше.

    Нужно определяться. Человек хочет уйти, значит, на его место должен быть игрок. А сейчас к нам будут ехать, я так понимаю, свободные агенты со всей Европы. И что я с ними буду делать? Это же «Днепр»! Команда, которую хорошо знают в Европе. Два месяца назад мы играли в финале Лиги Европы. Значит, надо серьезно заниматься командой. Можно сейчас на Маркевича или еще на кого-то свалить, но от этого ничего не изменится. Вы же будете мне задавать вопросы, а я не могу всего рассказать. Но дальше так быть не может. Остановилась гидроэлектростанция, отключили полив, и нам уже негде тренироваться. Это только штрих такой маленький.

    Канкава говорит, что останется, если поднимут зарплату. Дадут такую, как дает, допустим, Франция. И что я должен делать? С другой стороны, говорит, что отыграл столько лет, просит отпустить. Тоже можно понять. Но футболист хочет уйти. Значит, на его место должен быть равноценный гирок», – рассказал Маркевич.

    Напомним, «Днепр» уступил «Динамо» со счетом 1:2.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    10.08.2015 06:11
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