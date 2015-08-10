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    Луческу: «С нашими возможностями могли выиграть 6:1»

    Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу прокомментировал итог встречи 4-го тура чемпионата Украины против полтавской «Ворсклы».


    «Очень глупо лишились двух очков – вот и весь комментарий. Это наша вина, наше отношение к сегодняшней игре... Не может команда уровня «Шахтера» пропускать на 45-й и на 92-й минутах! В обоих случаях были большие ошибки оборонительного плана. Может быть, при тех возможностях, которые мы имели, счет мог быть и 6:1. Но, к сожалению, таков футбол… Тем он интересен, что все может поменяться от момента к моменту. Хочу поздравить «Ворсклу», которая верила и билась до самой последней секунды. В итоге у них получилось то, к чему они стремились».

    Напомним, в итоге встреча завершилась вничью 2:2.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    10.08.2015 01:18
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