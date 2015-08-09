Веркаутерен: «Были шансы забить, но не хватило уверенности»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен рассказал о причинах поражения команды в матче 4-го тура чемпионата России против московского «Спартака».



«У нас было шансов забить не меньше, чем у них. Мы контролировали игру, но не хватило уверенности. Даже после 0:2 у нас было несколько эпизодов. Пока мы не нашли ответ на вопрос, как действовать против команд, которые сильнее нас. Нужно улучшать качество игры, качества игроков, которые у нас есть. Эффективность должна быть намного выше. У «Спартака» достаточно хороший технический уровень. С нашей стороны есть проблемы с забеганиями, которые мы делаем не всегда качественно», – приводит слова Веркаутерена официальный Twitter самарцев.