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    РФПЛ. «Зенит» благодаря голу Данни победил в Уфе

    Историческому событию суждено было случиться в воскресенье в Уфе. Наконец-то нормальным, соответствующим всем требованиям стадионом, обзавелся местный одноименный клуб. И открывать арену приехал чемпион страны, с которым у башкирцев, судя по проведению матча 29-го тура прошлого сезона в Северной Пальмире, отношения как минимум дружеские. До 86-й минуты таковые подтверждались и на поле, ведь все дело шло к мирному нулевому исходу игры. Но с этим явно не были согласны двигатели «Зенита» Халк и Данни. Первый из-за пределов штрафной сильно пробил по воротам, Давид Юрченко справился, но отбил точно на португальца, который не мог промахнуться. Обидное поражение хозяев — просто не дотерпели.

    «Зенит», таким образом, не дал оторваться от себя московским «армейцам», хотя у Андре Виллаш-Боаша были поводы начинать подыскивать очередные оправдания для предматчевых спичей.

    9 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник»
    Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Гол: 0:1 – Данни, 86.
    Уфа: Юрченко, Кацалапов (Сафрониди, 68), Сухов, Тумасян, Осипов, Стоцкий, Засеев, Пауревич, Марсиньо (Зинченко, 73), Ханджич (Фримпонг, 56), Игбун.
    Зенит: Лодыгин, Смольников, Кришито (Анюков, 70), Нету, Гарай, Шатов (Долгов, 83), Юсупов (Данни, 70), Витсель, Гарсия, Дзюба, Халк.
    Предупреждения: Фримпонг, 64; Марсиньо, 73.
    Судья: Игорь Федотов (Москва).

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2015 17:54
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    Комментарии (36)
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    monkey1958
    1439135216
    Зинчеко инетресный игрок! Дай Бог будет в сборной 2018!
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    Фесс
    1439135713
    Все путем, но редакторы лажают. "Историческому событию суждено было случиться в воскресенье в Уфе. Наконец-то нормальным. соответствующим всем требованиям (ВИДИМО, СТАДИОНОМ) обзавелся местный одноименный клуб." И Пальмеру северную не знаю. ПальмИра.
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    Фесс
    1439135732
    Запамятовал добавить - процветания сайту)
    Ответить
    Фесс
    1439135949
    Ну раз так, то - Зинченко молодец, Юрченко трудяга. Хип-Хип уррэй! В Питере отомстим)
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    АРТЕМ ЦСКА №1
    1439139374
    Данни молодцом!!!!третий раз подряд выходит на замену и забивает!)
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    n272nm
    1439147514
    Хотелось бы узнать фамилию дурачка-автора, который написал:"... хотя у Андре Виллаш-Боаша были поводы начинать подыскивать очередные оправдания для предматчевых спичей. "(С) Чувствуется, что человек глубоко разбирается в футболе, да :)))) Или он просто не смотрел матч. В любом случае, руководство сайта может с чистой совсетью его уволить, что бы не позориться.
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    Старый Пью
    1439153322
    Нормальный результат. Уфа и Колыванов тоже молодцом! Удачи всем!
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    EVM
    1439155669
    А у этого "литературного шедевра" есть автор? В слове ПальмЕра, исправьте пожалуйста ошибку.
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    kidd-75
    1439182552
    Главное победил!
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    ologreds
    1694997439
    numo438389
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