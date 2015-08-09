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    Головин посетовал на погоду

    Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин поделился комментарием после игры четвертого тура РФПЛ против пермского «Амкара» (2:0), передает из Химок корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.

    «Считаю, что первый тайм нам удался, результатом чего и стали два мяча в ворота соперника. Во второй половине последовал спад, в чем наибольшую роль сыграла погода. Жара такая, что нельзя показывать свой футбол высокого качества. Что касается назначения Леонида Слуцкого главным тренером сборной, то, разумеется, это никому из нас не дает каких-то привилегий. Все довольны, что именно его назначили, но при этом все «армейцы» будут на равных с остальными доказывать свое право быть в главной команде страны», – сказал футболист.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2015 16:20
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    Комментарии (2)
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    VIPded
    1439127001
    На лавке вроде не должен был перегреться...))) А на поле понравился... Так держать, Саня!!!
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    ologreds
    1694997439
    numo438382
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