Гаджиев: «ЦСКА воплотил свое превосходство в мастерстве»

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал исход матча четвертого тура РФПЛ против ЦСКА (0:2).

«Матч для комментария одновременно и простой, и сложный. Простота заключается в том, что первая же атака соперника завершилась грубой ошибкой нашего центрального защитника и пропущенным голом. Проигрываем уже на первой минуте 0:1… Второй аспект — это жара. Когда-то было принято решение не проводить матчи в такое время, но почему-то вернулись. Не знаю, кому это интересно, кроме телевидения. Полагаю, игра была бы более динамичная и содержательная, если бы не проходила в такое пекло. По игре могу сказать, что ЦСКА воплотил свое превосходство в мастерстве и довел дело до логичного результата», – сказал тренер.