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    Гаджиев: «ЦСКА воплотил свое превосходство в мастерстве»

    Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал исход матча четвертого тура РФПЛ против ЦСКА (0:2).

    «Матч для комментария одновременно и простой, и сложный. Простота заключается в том, что первая же атака соперника завершилась грубой ошибкой нашего центрального защитника и пропущенным голом. Проигрываем уже на первой минуте 0:1… Второй аспект — это жара. Когда-то было принято решение не проводить матчи в такое время, но почему-то вернулись. Не знаю, кому это интересно, кроме телевидения. Полагаю, игра была бы более динамичная и содержательная, если бы не проходила в такое пекло. По игре могу сказать, что ЦСКА воплотил свое превосходство в мастерстве и довел дело до логичного результата», – сказал тренер.

    Источник: Sportbox.ru

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    09.08.2015 16:10
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    Комментарии (4)
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    бомбардирушка
    1439126046
    ещё повезло !!! муса чё то не очень сегодня был !!
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    Выключатель 30
    1439128868
    ЦСКА с победой! Амкар немного залупился со старта.
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    Misha Sokolovskiy
    1439161179
    Повезло Зениту, ведь игра то равная была.
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    ologreds
    1694997439
    numo438381
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