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    Сергей Иванов: «У Слуцкого в сборной все получится»

    Глава администрации Президента Российской Федерации Сергей Иванов поделился комментарием по поводу назначения главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого на пост наставника сборной России.

    «Я бы не хотел как-то комментировать свою роль. Могу только подтвердить, что я встречался с Виталием Мутко и Леонидом Слуцким до того, как решение было принято. В конченом итоге решение хорошее, правильное. Хочу пожелать Леониду Викторовичу всяческих успехов. Я почему-то уверен, что у него все получится.
    Конечно, клуб может пострадать, но интересы сборной важнее. Я болельщик ЦСКА, но я не фанат «армейцев». А между этими понятиями большая разница. Я фанатов, а особенно фанатиков не люблю Я болельщик большого ЦСКА, я когда был министром обороны, пытался сохранить большой ЦСКА, работая с детскими школами. Профессиональные клубы у нас, слава Богу, давным-давно частные. Сергей Кужугетович Шойгу продолжает эту линию. Что касается зарплаты тренера сборной, информацией поделиться не могу. Совмещение постов тренера сборной и клуба – вечная проблема. В мировом футболе все хорошие тренеры работают в клубе. Ни один супертренер сборной не является свободным. Конечно, в теории, лучше обойтись без совмещения. Но теория и жизнь – разные вещи», – заявил Иванов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.08.2015 16:05
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    Комментарии (4)
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    Asbjorn
    1439129983
    Ни фига у него не получится
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    Насмешник
    1439136295
    Я бы не хотел как-то комментировать свою роль. Я просто передал Мутко и Слуцкому решение президента.
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    KARE
    1439139219
    Новый состав наберёт -да,со старыми лентяями -ничего не добьётся !!!
    Ответить
    ologreds
    1694997439
    numo438380
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