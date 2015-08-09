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    Слуцкий: «Для Мусы чем проще, тем сложнее»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал итог матча четвертого тура РФПЛ против пермского «Амкара» (2:0).

    «Оппонент планировал построить игру на контратаках, но после быстро пропущенного мяча им пришлось вносить коррективы и переходить на двух нападающих. У нас было немало свободных зон, возможностей для контратак, но мы не смогли ими воспользоваться. Несмотря на победу, был брак. Можно это связать со сложным графиком и тяжелой погодой. Что касается Ахмеда Мусы, то в Праге он забил два важнейших мяча. Для него чем проще эпизод, тем сложнее. Несмотря ни на что, это наш основной нападающий. Бросим все силы, чтобы заявить еще одного форварда», – заявил наставник.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    09.08.2015 15:48
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    Комментарии (4)
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    бомбардирушка
    1439124917
    ну как-то так !!!!!!
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    Aleks KS
    1439124930
    Прям как у нашей сборной)))
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    ologreds
    1694997439
    numo438378
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