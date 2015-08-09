РФПЛ. ЦСКА побеждает в четвертый раз подряд

Перед химкинской игрой, пожалуй, главной интригой был вопрос, продолжит ли идти «армейский» клуб без потерь или дерзко стартовавший пермский «Амкар» остановит мчащихся на всех парах москвичей. Начало все очень печально для гостей. На исходе полуминуты игры Иван Черенчиков только с себе понятной целью поднял в штрафной руку, которая коснулась мяча. Это бесспорный пенальти, который спокойно реализовал Бибрас Натхо. Естественно, дальше играть ЦСКА было проще. Второй мяч был забит Зораном Тошичем. Он подхватил снаряд неподалеку от чужой штрафной и, не найдя никаких других вариантов, с мастерской подкруткой послал мяч в нижний угол ворот соперника. Вратарь Роман Герус только кончиками пальца пытался спасти команду — не получилось. Больше голов в игре не было, «армейцы» в гроссмейстерски экономичном режиме выжали три очка.



9 августа. Химки. Стадион «Арена-Химки»

ЦСКА (Москва) – Амкар (Пермь) – 2:0 (2:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Натхо, 2 (с пенальти); 2:0 – Тошич, 41.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Фернандес, Дзагоев, Натхо (Миланов, 64), Тошич (Головин, 78), Еременко, Вернблум (А. Березуцкий, 87), Муса.

Амкар: Герус, Черенчиков, Белоруков, Занев, Комолов (Йовичич, 49), Пеев (Идову, 59), Гол, Огуде, Баланович, Узочакву (Прудников, 34), Салугин.

Предупреждения: Черенчиков, 1; Узочакву, 30; В. Березуцкий, 32.

Судья: Игорь Низовцев (Нижний Новгород).