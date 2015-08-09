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    РФПЛ. ЦСКА побеждает в четвертый раз подряд

    Перед химкинской игрой, пожалуй, главной интригой был вопрос, продолжит ли идти «армейский» клуб без потерь или дерзко стартовавший пермский «Амкар» остановит мчащихся на всех парах москвичей. Начало все очень печально для гостей. На исходе полуминуты игры Иван Черенчиков только с себе понятной целью поднял в штрафной руку, которая коснулась мяча. Это бесспорный пенальти, который спокойно реализовал Бибрас Натхо. Естественно, дальше играть ЦСКА было проще. Второй мяч был забит Зораном Тошичем. Он подхватил снаряд неподалеку от чужой штрафной и, не найдя никаких других вариантов, с мастерской подкруткой послал мяч в нижний угол ворот соперника. Вратарь Роман Герус только кончиками пальца пытался спасти команду — не получилось. Больше голов в игре не было, «армейцы» в гроссмейстерски экономичном режиме выжали три очка.
    9 августа. Химки. Стадион «Арена-Химки»
    ЦСКА (Москва) – Амкар (Пермь) – 2:0 (2:0) Текстовый онлайн матча
    Голы: 1:0 – Натхо, 2 (с пенальти); 2:0 – Тошич, 41.
    ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Фернандес, Дзагоев, Натхо (Миланов, 64), Тошич (Головин, 78), Еременко, Вернблум (А. Березуцкий, 87), Муса.
    Амкар: Герус, Черенчиков, Белоруков, Занев, Комолов (Йовичич, 49), Пеев (Идову, 59), Гол, Огуде, Баланович, Узочакву (Прудников, 34), Салугин.
    Предупреждения: Черенчиков, 1; Узочакву, 30; В. Березуцкий, 32.
    Судья: Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2015 15:22
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    Комментарии (33)
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    slavа0508
    1439129367
    Вопрос сколько ЦСКА пробивает пенальти??? Как не смотриш отчёт о матче так обязательно армейцы били пенальти,,,, пенальти может и не левый просто у других команд арбитры часто пропусквют чистые пенальти а как стоит в штравной дотронуться до армейца так всё мяч на точке.песпредел полный
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    КОНЬ 2014
    1439129505
    Нормально так!) ЦСКА чемп!
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    slavа0508
    1439129717
    Достали уже эти кабинетные победы армейцев пендали в каждом матче.нужен перенос матча тоже пожалуста за ночь переписали закон.смешно.нахер нужен такой футбол
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    ФК Зенит всея Руси
    1439132422
    Поздравляю. - Амкар всё равно сильно стартовал. Держитесь. Очень непросто бороться, с первой минуты уступая в счёте.
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    Диктор
    1439136025
    Ну как всегда-что ЦСКА -что Зенит,без пендалей ни куда.
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    sir_Alex
    1439142364
    С победой конявых
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    AlexKane
    1439142564
    Гинер как обычно щедр
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    Cobracska
    1439143174
    Цска красавцы!! Поздравляю всех армейцев с победой!!
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    Порядочная свинья
    1439148930
    Не матч, а тухляк какой-то...
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    ologreds
    1694997439
    numo438376
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