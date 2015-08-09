Видеотрансляция матча «Сток Сити» – «Ливерпуль» – на «Бомбардире»

Вот уже неизвестно какой по счету сезон «Ливерпуль» начинает в надеждах вернуть себе было величие, стать и успех. Но вот все никак не получается. В первом туре нового чемпионата стартовать «красным» придется явно не с фаворитом — с «гончарами». Обычно середняки АПЛ в летнее трансферное окно ведут себя довольно-таки активно, делая интересные приобретения, которые пусть и не всегда оправдывают себя. Про «Сток Сити» разлива 2015-го года этого не скажешь. Но мальчиками для битья они не будут точно – «Ливерпуль» уже не торт, что называется. Одним словом, будем смотреть матч с целью понять, есть ли смысл чего-то ожидать от Брендана Роджерса и Ко в новом году.