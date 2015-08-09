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    Видеотрансляция матча «Уфа» – «Зенит» – на «Бомбардире»

    «Уфа» и «Зенит» в прошлом сезоне стали участниками матча с оттенком скандальности. Уфимцы провели домашнюю для себя встречу на «Петровском», где «Зенит» стал чемпионом, а команда Колыванова добыла нужную для сохранения прописки в РПФЛ ничью. Однако, сегодня «Зенит» вряд ли будет столь милостлив к сопернику, ведь питерцам необходимо возвращаться на первую строчку, которую после вчерашней победы занял «Локомотив». В свою очередь, «Уфа» после долго перерыва возвращается на домашний стадион, где захочет одержать первую победу в чемпионате.


    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Уфа» -«Зенит». Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 16:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2015 09:36
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    Комментарии (4)
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    мастер-ф
    1439102559
    3-2 вперед Уфа!!!
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    Grelas
    1439118020
    Для Зенита гланая проблема в этом матче - это газон, а не соперник.
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    tlff
    1439128957
    Новый стадион и новое качество трансляции матча. Очень здорово, много камер, отличные повторы и необычные ракурсы. Удивлен такой трансляцией. Господа аналитики зафиксируйте этот момент
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    ologreds
    1694997441
    numo438342
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