Гончаренко остался недоволен первым таймом матча с «Локомотивом»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко после поражения от московского «Локомотива» (1:3) в матче четвертого тура Премьер-лиги сказал, что у его подопечных были шансы сравнять счет.

– Очень плохой тайм первый тайм, – отметил наставник. – Во втором тайме путем перестроения и замен выровняли игру. Наверное, даже имели шансы сравнять счет. Второй матч подряд мы пропускаем на последних минутах – теперь мы в долгу перед болельщиками. Будем стараться.



– Как оцените игру Арапова?



– Не надо вратарей винить во всех грехах – они оплот. Арапов нормально сыграл, старался.



– Не было желания пораньше заменить Манучаряна?



– Во втором тайме мы, вообще лучше задвигались. В том числе, в этом и заслуга Манучаряна.



– Как оцените игру защитников сегодня? Особенно, в эпизоде со вторым голом, когда Ньясс спокойно дали пройти, двигаясь при этом с ним параллельным курсом.



– Сопровождение не красит защитников. В борьбе с Манучаряном соперники не стеснялись вступать в контакт, а мы…



– Почему игроки вашей команды мало бьют издали?



– Мало? Если вы так считаете, вам надо посмотреть, вообще, статистику дальних ударов.