Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Гончаренко остался недоволен первым таймом матча с «Локомотивом»

    Гончаренко остался недоволен первым таймом матча с «Локомотивом»

    Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко после поражения от московского «Локомотива» (1:3) в матче четвертого тура Премьер-лиги сказал, что у его подопечных были шансы сравнять счет.

    – Очень плохой тайм первый тайм, – отметил наставник. – Во втором тайме путем перестроения и замен выровняли игру. Наверное, даже имели шансы сравнять счет. Второй матч подряд мы пропускаем на последних минутах – теперь мы в долгу перед болельщиками. Будем стараться.

    – Как оцените игру Арапова?
    – Не надо вратарей винить во всех грехах – они оплот. Арапов нормально сыграл, старался.
    – Не было желания пораньше заменить Манучаряна?
    – Во втором тайме мы, вообще лучше задвигались. В том числе, в этом и заслуга Манучаряна.
    – Как оцените игру защитников сегодня? Особенно, в эпизоде со вторым голом, когда Ньясс спокойно дали пройти, двигаясь при этом с ним параллельным курсом.
    – Сопровождение не красит защитников. В борьбе с Манучаряном соперники не стеснялись вступать в контакт, а мы…
    – Почему игроки вашей команды мало бьют издали?
    – Мало? Если вы так считаете, вам надо посмотреть, вообще, статистику дальних ударов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.08.2015 20:45
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997445
    numo438292
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+