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    Суперкубок Италии. «Ювентус» обыграл «Лацио»

    Туринский «Ювентус», в прошлом сезоне выигрывший Чемпионат и Кубок Италии, вновь готов бороться за трофеи. Потеряв Андреа Пирло, Артуро Видаля и Карлоса Тевеса, «старая синьора» собрала новую команду для завоевания титулов во главе с тем же Массимилиано Аллегри. Матч за Суперкубок оказался еще более предсказуемым, чем матч за Кубок Италии, в котором команды сошлись в конце прошлого сезона. В этом матче «Лацио» сразу же решили надеяться на пенальти или очень большое везение в контратаках, и ушли в оборону. Довольно долго им удавалось отбиваться, пока на 69 минуте новичок «старой синьоры» Марио Манджукич не подтвердил свой класс первым забитым мячом. С этого момента «Лацио» уже совсем перестало во что-либо верить, и охотно пропустило вновь через 4 минуты от другого новичка — Пауло Дибалы. Вот так хладнокровно «Ювентус» взял заслуженный трофей, не дав сопернику даже помечтать о победе.

    8 августа. Шанхай. Стадион «Шанхай Стэдиум»
    Ювентус (Турин) – Лацио (Рим) – 2:0 (0:0) Текстовый онлайн матча
    Голы: 1:0 — Манджукич, 69; 2:0 — Дибала, 73.
    Ювентус: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Касерес, Лихштайнер, Стураро (Перейра, 89), Маркизио, Погба, Эвра, Коман (Дибала, 60), Манджукич (Льоренте, 80).
    Лацио: Маркетти, Баста, де Врей, Джентилетти, Раду, Онази, Билья, Катальди (Кишна, 75), Кандрева, Клозе (Джорджевич, 61), Андерсон (Моррисон, 87).
    Судья: Лука Банти.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2015 16:57
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    Комментарии (13)
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    Caesar555
    1439043685
    С победой! Интересно будет посмотреть на Юве в ЛЧ.
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    violent_spz
    1439044000
    Поздравляю с трудовой победой. Вложение в новичков уже отрабатывается, сезон покажет все слабые минусы Ювы!
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    AleXXX 88
    1439045261
    юве красавцы
    Ответить
    Chuck_TLT
    1439047347
    Замечательно! Конечно, предстоит ещё много работы, но начало положенно. Forza Juve!)
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    ArtNow
    1439048997
    Вот так и должен играть настоящий ювентус. Поздравляю фанатов Юве)
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    Juve-Terek
    1439056895
    Новички порадовали)
    Ответить
    Deadman112
    1439065303
    Погба 10 номер взял!
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    Kuzy цска
    1439066049
    Отлично.Юва есть Юва!!!
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    Kondrat Jr
    1439095688
    Хорошо начали. В таком духе и продолжать! Сезон будет сложным, особенно в Еврокубках. Вперёд, любимая команда!
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    ologreds
    1694997445
    numo438271
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