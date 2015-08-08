Суперкубок Италии. «Ювентус» обыграл «Лацио»

Туринский «Ювентус», в прошлом сезоне выигрывший Чемпионат и Кубок Италии, вновь готов бороться за трофеи. Потеряв Андреа Пирло, Артуро Видаля и Карлоса Тевеса, «старая синьора» собрала новую команду для завоевания титулов во главе с тем же Массимилиано Аллегри. Матч за Суперкубок оказался еще более предсказуемым, чем матч за Кубок Италии, в котором команды сошлись в конце прошлого сезона. В этом матче «Лацио» сразу же решили надеяться на пенальти или очень большое везение в контратаках, и ушли в оборону. Довольно долго им удавалось отбиваться, пока на 69 минуте новичок «старой синьоры» Марио Манджукич не подтвердил свой класс первым забитым мячом. С этого момента «Лацио» уже совсем перестало во что-либо верить, и охотно пропустило вновь через 4 минуты от другого новичка — Пауло Дибалы. Вот так хладнокровно «Ювентус» взял заслуженный трофей, не дав сопернику даже помечтать о победе.



8 августа. Шанхай. Стадион «Шанхай Стэдиум»

Ювентус (Турин) – Лацио (Рим) – 2:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 — Манджукич, 69; 2:0 — Дибала, 73.

Ювентус: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Касерес, Лихштайнер, Стураро (Перейра, 89), Маркизио, Погба, Эвра, Коман (Дибала, 60), Манджукич (Льоренте, 80).

Лацио: Маркетти, Баста, де Врей, Джентилетти, Раду, Онази, Билья, Катальди (Кишна, 75), Кандрева, Клозе (Джорджевич, 61), Андерсон (Моррисон, 87).

Судья: Лука Банти.