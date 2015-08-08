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    АПЛ. Автогол Уокера принес «МЮ» победу над «Тоттенхэмом»

    На стадион «Олд Траффорд» вернулся английский футбол, и в первом матче очередного сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимал лондонский «Тоттенхэм». Первый тайм команды начали очень осторожно, не особо балуя болельщиков опасными моментами. По сути равную игру разбавил лишь курьезный гол: на 21 минуте после перехвата мяча Мемфис Депай доставлял сферу абсолютно одинокому Уэйну Руни, который почему-то замешкался находясь в убойной позиции. Это небольшое замешательство лишило Руни возможности стать автором первого забитого мяча в сезоне, но не лишило «МЮ» гола: Кайл Уокер, с трудом нагнавший Уэйна, выбил круглого прямо под штангу ворот Михела Ворма.

    В перерыве Луи ван Гаал, видимо, принял окончательное решение играть на результат и попытаться удержать минимальное преимущество в матче. На 60 минуте был выпущен мастер игры в опорной зоне Бастиан Швайнштайгер, перешедший из «Баварии». Немалую часть благодарностей сегодня заслужил и другой дебютант Серхио Ромеро, отдувающийся за Давида Де Хеа, ведущего переговоры с «Реалом». Сумев устоять после опаснейших атак «Тоттенхэма», «МЮ» добывает тяжелую победу в первом матче сезона на «Олд Траффорд».

    8 августа. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд»
    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм (Лондон) – 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча
    Голы: 1:0 — Уокер, 21 (в свои ворота).
    Манчестер Юнайтед: Ромеро, Дармиан (Валенсия, 80), Смоллинг, Блинд, Шоу, Кэррик (Швайнштайгер 60), Шнейдерлин, Мата, Депай (Эррера, 67), Янг, Руни.
    Тоттенхэм: Ворм, Уокер, Алдервейрельд, Вертонген, Дэвис, Дайер (Али, 77), Бенталеб (Мэйсон, 53), Эриксен, Дембеле (Ламела, 69), Шадли, Кейн.
    Предупреждения: Вертонген, 25; Швайнштайгер, 68; Мата, 89; Али, 90+1.
    Судья: Джонатан Мосс.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2015 16:37
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    Комментарии (22)
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    CatMatros
    1439045622
    Дармиан великолепен.Ромеро тоже затащил.Надо делать ставку,на то,что четыре новичка МЮ в старте были,+Швайни выходил на замену.Еще сыграются.
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    kovalev-barin
    1439046314
    Игрок матча - однозначно Смоллинг. А командам еще нужно сыграваться
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    Ars.Gunners
    1439046645
    1.Матч ни о чем 2.корявый ГОЛ. 3.Шпоры лучше смотрелись.
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    DarkLight_2000
    1439046661
    Ой, как почитаешь комменты, так одни эксперты футбольные!!! Отличный старт, лучшего и не представить, скажу я вам товарищи. Справедливости ради хочу сказать, что начало и концовка осталось за "шпорами", в всём остальном МЮ был интересней. Очень понравилась игра Дармиана и всеми гнобимый Серхио Ромеро тоже приятно удивил. Единственное, надо ему побыстрее объяснить, что в АПЛ нельзя так вальяжно играть в штрафной да еще и ногами, я конечно понимаю что он один из лучших в мире по этому показателю, но наказать за такое могут очень быстро, а так тащил сегодня хорошо для первого то дня в АПЛ, момента два сто процентных вытащил. Швайни как то не уверенно смотрится, а вот Штайни наоборот очень хорош. Вообщем всё нормально для первого дня, дальше надо играть и наращивать. Посмотрим кто выдаст лучший старт, хотя вон Лестер уже удивляет !!! Смотрите красивый футбол, всем удачи....
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    vasiok74
    1439048300
    МЮ нужен топовый нап.а Ромеро хорош
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    a111a
    1439049101
    Ddd
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    marvel777
    1439059636
    норм
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    Akramjon
    1439071132
    С победой!
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    GRIGOR 17
    1439104358
    С победой! С Тоттенхэмом всегда им тяжко даются игры
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    ologreds
    1694997447
    numo438269
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